Fahrerstreik! Skeleton-Weltcup in Igls abgesagt

Zuwenig Training

Der Rodel-Weltverband FIL hat wegen der großen Sturzgefahr zwischen den Kurven 12 und 14 die umgebaute Igler Bahn erst gar nicht freigeben. Es finden dort in diesem Winter kein Training und keine Rennen im Rodeln statt. Für die Skeleton-Piloten war aber nicht diese neuralgische Stelle im unteren Bahnbereich das Problem. Sie bekrittelten die mangelnden Trainingsfahrten. Es wären am Donnerstag nur vier Läufen vorgesehen gewesen. Zuwenig, um sich eine neue Bahn zu erarbeiten.