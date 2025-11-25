U17-WM-Tormaschine Moser übersprang eine Klasse!

Alle blicken vor dem U17-WM-Finale in Katar am Donnerstag auf den rot-weiß-roten Bomber Johannes Moser. Die Family des Kärntners ist sportverrückt, seine Mama fuhr mit einem einstigen ÖSV-Star die Pisten runter, auf Ski „verputzte Johannes alle“, in der Schule war er offensichtlich unterfordert – und sein Ziel ist klar: Der 17-Jährige, der beim Liefering-Probetraining Einzigartiges schaffte, verrät der „Krone“ seine Traumliga – und eifert einem Superstar jetzt noch mehr nach. So tickt er:
Die Gruppenphase überstehen – dann ist alles möglich!“ Diese Worte hatte Johannes Moser vor dem Start der U17-WM in Katar an die „Krone“ gerichtet. Und jetzt ist für Österreichs Wunderbuben das möglich, was kaum einer für möglich gehalten hatte – der WM-Titel.
