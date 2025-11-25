„Tauschen Ticketsteuer gegen Wachstumsgarantie“

Da sich bis dato nichts getan hat, kündigte Ryanair aber an, seine Flotte in Wien um fünf auf 14 Flieger zu verkleinern und Strecken einzustellen. WizzAir schließt den Wiener Standort im März 2026 komplett. Und auch bei der Austrian Airlines (AUA) werden es nach der Modernisierung der Flotte zehn Maschinen weniger sein. O’Leary: „Österreich hat keine Wahl. Man kann nicht nur hier bei hohen Kosten sitzen und zuschauen, wie andere Länder den Flugverkehr abziehen. Die Politik muss reagieren!“