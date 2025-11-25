Wie ein Verein Häftlingen neue Perspektiven gibt

„Ruckizucki!“, scherzen die Männer und räumen die Matten weg. Schweiß vermischt mit Plastik – jeder kennt den Geruch von Sporthallen und verbindet damit lustige Stunden während der Schulzeit. Den 15 Insassen der Justizanstalt Korneuburg scheint es gleich zu gehen. Sie teilen sich in Gruppen auf, machen Geschicklichkeitsspiele, für die man soziale Kompetenz braucht. Was nach einer lustigen Abwechslung aussieht, ist in Wahrheit ein Resozialisierungsprogramm des Wiener Vereins PHÖNIX – Training for Life.