FIFA-Boss freut sich auf libanesischen Pass

Die Glückwünsche seien jedoch verfrüht, wandte Infantino ein. „Ich habe sie noch nicht, aber bald“, sagte der Weltverbandschef und fügte hinzu: „Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich sehr stolz und glücklich.“ Gefühlt sei er schon lange Libanese. Es sei gut, dies nun offiziell zu machen. Berichten zufolge hatte Aoun Infantino bei einem Treffen dazu aufgefordert, die notwendigen Schritte für eine Einbürgerung zu vollziehen.