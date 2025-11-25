Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler

Frau Rat: „Ich verstehe Sie menschlich gesehen“

Geduldig erklärt ihr Frau Rat: „Sie sind nicht gleich zur Polizei gegangen. Sie haben es abgespeichert und behalten. Das ist das, was strafbar ist. Ich verstehe Sie menschlich, aber das Gesetz sagt einfach etwas anderes.“ Sie bietet der 46-Jährigen erneut eine Diversion an: 100 Euro Pauschalkosten und ein Jahr Probezeit. Weil das der Staatsanwältin zu wenig ist, muss das OLG Wien entscheiden.