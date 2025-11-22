Hartberg: Das kann das neue Stadion auslösen

Nach dem Umbau der Profertil Arena in Hartberg beginnt beim oststeirischen Bundesligisten eine neue Zeitrechnung. Die „Krone“ warf sich vor dem Heimspiel gegen Ried ins Getümmel und fragte bei Fans aller Altersgruppen nach, was man denn vom kleinen Schmuckkästchen hält.
Die neue Infrastruktur in Hartberg lockte die Fans an – in einem Heimspiel gegen Ried hätte man im alten Stadion an einem eher kalten November-Abend wohl niemals so viele Zuschauer begrüßen dürfen. Karl etwa geht schon jahrelang zu den Spielen, kommt vor dem Ankick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Man kann hier richtig stolz sein, so ein Stadion zustandegebracht zu haben, es gibt nix Schöneres.“ Andi – auch seit Jahrzehnten TSV-Fan und Stadionbesucher – pflichtet ihm bei. „Ich bin überwältigt – was Neues ist ja immer schön.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.