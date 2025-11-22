Hartberg: Das kann das neue Stadion auslösen

Die neue Infrastruktur in Hartberg lockte die Fans an – in einem Heimspiel gegen Ried hätte man im alten Stadion an einem eher kalten November-Abend wohl niemals so viele Zuschauer begrüßen dürfen. Karl etwa geht schon jahrelang zu den Spielen, kommt vor dem Ankick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Man kann hier richtig stolz sein, so ein Stadion zustandegebracht zu haben, es gibt nix Schöneres.“ Andi – auch seit Jahrzehnten TSV-Fan und Stadionbesucher – pflichtet ihm bei. „Ich bin überwältigt – was Neues ist ja immer schön.“