Plötzlich Schneefall am Berg: Alpinistin in Panik!

Dass es in Tirol auch im Mai winterlich sein kann, musste eine Bergsteigerin aus Polen am Donnerstag am eigenen Leib erfahren. Nachdem die 24-Jährige am Gipfel angekommen war, schlug plötzlich das Wetter um. Es begann zu schneien – und die Frau bekam Panik. Sie setzte einen Notruf ab und wurde letztlich mit dem Polizeihubschrauber geborgen.
Diese Alpintour wird die 24-jährige Polin wohl nicht mehr so schnell vergessen. Donnerstag, gegen 12 Uhr, stieg die junge Frau über den Adler Klettersteig in Richtung Karkopf (2469 Meter) in der Mieminger Kette auf.
Die Frau traute sich deshalb nicht mehr, wie eigentlich geplant, über den Steig weiterzugehen beziehungsweise abzusteigen.
Ermittler von der Alpinpolizei
Wetter schlug schlagartig um
Als sie den Gipfel erklommen hatte, wechselte plötzlich das Wetter. Es setzte Schneefall ein. „Die Frau traute sich deshalb nicht mehr, wie eigentlich geplant, über den Steig weiterzugehen beziehungsweise abzusteigen“, schildern die Ermittler von der Tiroler Alpinpolizei.
Nach Notruf am Gipfel ausgeharrt
Die 24-Jährige wusste offenbar keinen anderen Ausweg – sie setzte vom Gipfel einen Notruf ab. Dort harrte die Frau dann aus, bis schlussendlich Hilfe aus der Luft kam. „Die unverletzte Polin wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und anschließend ins Tal nach Telfs geflogen“, so die Ermittler.
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