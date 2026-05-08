Plötzlich Schneefall am Berg: Alpinistin in Panik!

Dass es in Tirol auch im Mai winterlich sein kann, musste eine Bergsteigerin aus Polen am Donnerstag am eigenen Leib erfahren. Nachdem die 24-Jährige am Gipfel angekommen war, schlug plötzlich das Wetter um. Es begann zu schneien – und die Frau bekam Panik. Sie setzte einen Notruf ab und wurde letztlich mit dem Polizeihubschrauber geborgen.