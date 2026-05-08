Nach Trainings-Eklat: Jetzt spricht der Real-Star!

Nach dem Wirbel um einen angeblichen Streit bei Real Madrid meldet sich Federico Valverde selbst zu Wort. Der Uruguayer schildert seine Version des Vorfalls und widerspricht Berichten über eine Prügelei.
Federico Valverde und Aurelien Tchouameni sollen aneinandergeraten sein. Danach musste Valverde sogar mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Spital, der Klub kündigte Konsequenzen an.
Nun äußerte sich der Mittelfeldspieler via Instagram selbst zum Vorfall. „Gestern hatte ich während eines Trainings einen Vorfall mit einem Teamkollegen. Die Erschöpfung durch den Wettkampf und die Frustration haben alles übermäßig aufgebauscht erscheinen lassen“, erklärt der Uruguayer.
Solche Situationen würden normalerweise intern geklärt werden. „Offenbar verbreitet hier jemand Gerüchte, und in einer Saison ohne Titel, in der Real Madrid immer unter Beobachtung steht, wird alles übertrieben dargestellt“, schreibt Valverde weiter.
„Teamkollege hat mich nicht geschlagen“
Dann schildert er seine Sicht der Dinge: „Heute hatten wir wieder eine Meinungsverschiedenheit. Im Streit habe ich versehentlich gegen einen Tisch gestoßen, was zu einer kleinen Schnittwunde an meiner Stirn führte, die einen routinemäßigen Krankenhausbesuch erforderte.“ In der Klubmeldung war zuvor von einem Schädel-Hirn-Trauma die Rede gewesen.
Besonders wichtig ist Valverde eine Klarstellung: „Zu keinem Zeitpunkt hat mein Teamkollege mich geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen.“
Der 27-Jährige entschuldigt sich anschließend öffentlich: „Real Madrid ist eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben, und ich kann nicht gleichgültig bleiben. Das Ergebnis ist eine Anhäufung von Dingen, die in einem sinnlosen Streit gipfeln, der mein Image schädigt und Raum für Zweifel lässt, die dem Feuer eines Unfalls Öl ins Feuer gießen.“
Auch die enttäuschende Saison setzt ihm schwer zu. „Wir haben ein weiteres Jahr verschwendet und ich war nicht in der Lage, in den sozialen Medien etwas zu posten, weil ich auf dem Platz das einzige Gesicht zeigen wollte. Und ich habe das Gefühl, dass ich das getan habe.“
Zum Schluss macht Valverde klar: „Deshalb bin ich derjenige, der am meisten traurig und gequält ist, diese Situation durchzumachen.“
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