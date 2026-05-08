Nach Trainings-Eklat: Jetzt spricht der Real-Star!

„Teamkollege hat mich nicht geschlagen“

Dann schildert er seine Sicht der Dinge: „Heute hatten wir wieder eine Meinungsverschiedenheit. Im Streit habe ich versehentlich gegen einen Tisch gestoßen, was zu einer kleinen Schnittwunde an meiner Stirn führte, die einen routinemäßigen Krankenhausbesuch erforderte.“ In der Klubmeldung war zuvor von einem Schädel-Hirn-Trauma die Rede gewesen.