Drogenpaket im Gepäck: Duo fliegt an Grenze auf

Den richtigen Riecher bewiesen Kärntner Fahnder beim Karawankentunnel: Im Zuge einer Routinekontrolle wurden zwei Verdächtige aus Rumänien mit 1,2 Kilogramm Cannabis erwischt. In Villach zog die Polizei eine berauschte Autolenkerin aus dem Verkehr.
Wie heißt es so schön: Die Katze lässt das Mausen nicht. Nachmittags schauten sich Beamte an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel ein aus Slowenien kommendes Auto beziehungsweise die rumänischen Insassen genauer an – und die Fahnder hatten den richtigen Riecher. Denn wie sich herausstellte, war der Beifahrer (21) kein Unbekannter.
Im System fanden sich mehrere Einträge nach dem Suchtmittelgesetz, zudem bestand ein aufrechtes Waffenverbot. Mehr als ausreichende Gründe, auch das Fahrzeug auf Herz und Nieren zu überprüfen. Und das zu Recht: Denn im Kofferraumes wurde nicht „nur“ eine Plastikhülle, die mutmaßliche die Verpackung einer Pistole, inklusive Schreckschussmunition entdeckt.
In einem Einkaufssack stellten die Beamten zudem eine vakuumiertes Paket mit rund 1,2 Kilogramm Cannabiskraut sicher. Für die beiden verdächtigen Rumänen klickten noch vor Ort die Handschellen. Ein Suchtgiftspürhund erschnüffelte in Folge noch einen Joint im Motorraum. Das Duo wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
In Schlangenlinie über Sperrfläche
Nur wenig später erregte eine Autolenkerin in Villach die Aufmerksamkeit der Polizei: Die 26-Jährige verließ den Parkplatz eines Einkaufszentrums, überfuhr dabei eine Sperrfläche sowie eine Stopptafel und setzte ihre Fahrt in Schlangenlinie fort. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn reagierte die Lenkerin nicht auf die Anhaltezeichen ihrer Verfolger.
Der Wagen konnte erst kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Geschäfts gestoppt werden. Wie sich in Folge herausstellte, hatte die keinen Führerschein – und war zudem berauscht. Sie gab offen zu, dass sie zuvor Cannabis konsumiert hatte. Was vom Amtsarzt dann auch bestätigt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Für die Drogenlenkerin hagelt es nun mehrere Anzeigen.
