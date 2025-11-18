Burgenländisches Sextett kämpft ums Comeback

Kämpfer um die Staatsmeisterschaft

Und das sind die ambitionierten Vertreter des Burgenlands: In der Elektrotechnik treten Matthias Lehner von Rübenbauer Elektroinstallationen sowie Daniel Böhm, beschäftigt bei Hagenauer Klaus Roland, an. Marco Kainzbauer von Ceramico Burgenland GmbH vertritt das Burgenland im Bewerb Fliesenleger. Im Hochbau geht Alexander Pfeffer von Konstruktiva Bau an den Start, während im Metallbau Niklas Schöll von Förderanlagen-Schlosserei Werfring sein Können zeigt. Komplettiert wird das Team durch Sebastian Klein von Dachberatung Daniel Laubichler, der bei den Spenglern antritt. Für das Burgenland wäre der Staatsmeistertitel und die damit verbundene Qualifikation für einen internationalen Bewerb ein Comeback: Die letzte WM- oder EM-Teilnahme ist vier Jahre her, war aber umso erfolgreicher: Ronny Brunäcker holte damals sensationell den Vize-Europameistertitel nach Donnerskirchen.