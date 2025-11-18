Vorteilswelt
Beste Facharbeiter

Burgenländisches Sextett kämpft ums Comeback

Burgenland
18.11.2025 18:00
Beste Professionisten zeigen Ihr Können beim Wettbewerb AustrianSkills.
Beste Professionisten zeigen Ihr Können beim Wettbewerb AustrianSkills.(Bild: AustrianSkills/Florian Wieser)

Die besten Handwerker und Fachkräfte messen sich demnächst in Salzburg. Auch ein schlagkräftiges Team aus dem Burgenland tritt an.

Beim Fachkräftewettbewerb „AustrianSkills 2025“ in Salzburg von 20. bis 23. November ist das Burgenland mit einem starken Team von sechs jungen Leuten vertreten. Mehr als 500 junge Fachkräfte aus allen neun Bundesländern rittern um Staatsmeistertitel – und damit um das Ticket zu WorldSkills 2026 in Shanghai beziehungsweise zu EuroSkills 2027 in Düsseldorf. Über 30.000 Besucher und Fans werden diese Woche in Salzburg erwartet.

Kämpfer um die Staatsmeisterschaft
Und das sind die ambitionierten Vertreter des Burgenlands: In der Elektrotechnik treten Matthias Lehner von Rübenbauer Elektroinstallationen sowie Daniel Böhm, beschäftigt bei Hagenauer Klaus Roland, an. Marco Kainzbauer von Ceramico Burgenland GmbH vertritt das Burgenland im Bewerb Fliesenleger. Im Hochbau geht Alexander Pfeffer von Konstruktiva Bau an den Start, während im Metallbau Niklas Schöll von Förderanlagen-Schlosserei Werfring sein Können zeigt. Komplettiert wird das Team durch Sebastian Klein von Dachberatung Daniel Laubichler, der bei den Spenglern antritt. Für das Burgenland wäre der Staatsmeistertitel und die damit verbundene Qualifikation für einen internationalen Bewerb ein Comeback: Die letzte WM- oder EM-Teilnahme ist vier Jahre her, war aber umso erfolgreicher: Ronny Brunäcker holte damals sensationell den Vize-Europameistertitel nach Donnerskirchen.

Burgenland
