Illegale Einfuhren: So werden Sie zum Verbrecher

Seit dem Schengener Abkommen, dem Österreich 1997 betrat, sind Grenzübertritte innerhalb der EU-Länder ohne Kontrollen möglich. Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass damit auch die Einfuhr sämtlicher Waren erlaubt ist. Krone+ klärt den Irrtum auf, zeigt, wie sie ganz schnell zum Verbrecher werden.
Fenster herunterkurbeln, das freundlichste Lächeln aufsetzen, Pass herzeigen, die strengen und kontrollierenden Blicke der Grenzbeamten ertragen – bis 1997 war die Reise ins Ausland zumindest für mich stets mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Durch das Schengen-Abkommen, laut dem das Reisen innerhalb des Schengen-Raums (EU-Staaten plus Island, Norwegen, Schweiz) ohne Grenzkontrollen möglich wurde, lösten sich sowohl die mulmigen Gefühle als auch die Staus an den Grenzen auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.