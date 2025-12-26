Illegale Einfuhren: So werden Sie zum Verbrecher

Fenster herunterkurbeln, das freundlichste Lächeln aufsetzen, Pass herzeigen, die strengen und kontrollierenden Blicke der Grenzbeamten ertragen – bis 1997 war die Reise ins Ausland zumindest für mich stets mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Durch das Schengen-Abkommen, laut dem das Reisen innerhalb des Schengen-Raums (EU-Staaten plus Island, Norwegen, Schweiz) ohne Grenzkontrollen möglich wurde, lösten sich sowohl die mulmigen Gefühle als auch die Staus an den Grenzen auf.