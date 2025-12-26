Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch

Klare Parkregeln für alle

Doch der Fall ist alles andere als ein Einzelfall. Der Hintergrund: Bei McDonald’s-Filialen gelten klare Parkregeln. Kunden dürfen die Parkplätze nur für eine begrenzte Zeit nutzen, die Hinweisschilder sind meist gut sichtbar ausgeschildert. Wer die Höchstdauer überschreitet – egal ob Stammgast, Promi oder Gelegenheitskunde –, muss mit einer Strafe rechnen.