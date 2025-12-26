Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch

Die beliebte Wiener Kultsängerin Jazz Gitti sorgt seit Tagen auf Instagram für große Aufregung: In einem Posting beschwert sie sich über eine saftige Parkstrafe bei einem McDonald's-Restaurant, nachdem sie mit ihren Enkelkindern länger als zwei Stunden dort geparkt hatte.
„Am 21. April war ich mit den Enkelkindern essen, wir haben dort ein Vermögen ausgegeben, und nur weil wir länger als zwei Stunden geparkt haben, habe ich 80 Euro Strafe gekriegt!“ Für Jazz Gitti völlig unverständlich, wie sie ihren Ärger öffentlich machte.
Klare Parkregeln für alle
Doch der Fall ist alles andere als ein Einzelfall. Der Hintergrund: Bei McDonald’s-Filialen gelten klare Parkregeln. Kunden dürfen die Parkplätze nur für eine begrenzte Zeit nutzen, die Hinweisschilder sind meist gut sichtbar ausgeschildert. Wer die Höchstdauer überschreitet – egal ob Stammgast, Promi oder Gelegenheitskunde –, muss mit einer Strafe rechnen.
Kein Einzelfall
Die „Krone“ hat in der Vergangenheit bereits mehrere ähnliche Fälle publik gemacht. Immer wieder berichteten Leser davon, dass sie nur „kurz länger“ geparkt hätten und dennoch zur Kasse gebeten wurden. In den meisten bekannten Fällen blieb McDonald's jedoch konsequent: Die Strafen wurden nicht zurückgenommen, sondern konsequent eingefordert.
Auch im aktuellen Fall deutet alles darauf hin, dass es für Jazz Gitti keine Sonderbehandlung geben wird. So ärgerlich die Situation für die Sängerin auch ist – die bisherige Linie des Fast-Food-Riesen zeigt klar: Regeln sind Regeln, und beim Parken auf McDonald's-Grundstücken kennt der Konzern wenig Spielraum.
„Mi seht‘s ihr nimma mehr“
Das hat wohl auch die bekannte Kultsängerin eingesehen und zieht daraus folgendes Fazit: „Ich geh den Scheiß jetzt einzahlen! Danke, frohe Weihnachten – aber mi seht‘s ihr nimma mehr.“
