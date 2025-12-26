Pisten-Gaudi oder Palmen-Traum: Wie urlauben Sie?

Österreich gilt als die Skination schlechthin, doch die Bedingungen fordern immer öfter Kompromisse. Wenn Frau Holle Pause macht, bleibt statt glitzerndem Pulverschnee oft nur der mühsame Schwung auf schmalen Kunstschneebändern zwischen matschigen Wiesen. Da stellt sich für viele die Frage: Bevor man den Anblick grauer Hänge in Kauf nimmt, genießt man dann nicht lieber gleich das satte Grün und die echte Wärme unter südlicher Sonne?