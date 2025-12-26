Pisten-Gaudi oder Palmen-Traum: Wie urlauben Sie?

Vorteilswelt
26.12.2025 11:55
(Bild: Hannes Wallner)

Der Duft von frisch gefallenem Schnee und der Einkehrschwung beim Après-Ski oder doch lieber das Rauschen der Wellen bei milden 25 Grad? Während die einen das heimische Winterwunderland in vollen Zügen genießen, zieht es andere bei den ersten Minusgraden direkt zum Flughafen Richtung Süden. Gehören Sie zum Team-Skianzug oder zum Team-Badehose?

0 Kommentare

Österreich gilt als die Skination schlechthin, doch die Bedingungen fordern immer öfter Kompromisse. Wenn Frau Holle Pause macht, bleibt statt glitzerndem Pulverschnee oft nur der mühsame Schwung auf schmalen Kunstschneebändern zwischen matschigen Wiesen. Da stellt sich für viele die Frage: Bevor man den Anblick grauer Hänge in Kauf nimmt, genießt man dann nicht lieber gleich das satte Grün und die echte Wärme unter südlicher Sonne?

Wie verbringen Sie die kalte Jahreszeit am liebsten? Verzichten Sie ungern auf die heimischen Berge, oder ist Ihnen ein Strandurlaub im Winter wichtiger geworden? Hat sich Ihr Reiseverhalten durch die Teuerung verändert, oder bleibt der Skiurlaub für Sie heilig? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unten in die Kommentare und diskutieren Sie mit der Krone-Community!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
