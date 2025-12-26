Wenn das liebe Christkind danebengegriffen hat

Für den Handel ist nach dem Weihnachtsgeschäft auch gleich wieder vor dem Weihnachtsgeschäft. Knapp jeder Zweite hat heuer nämlich Gutscheine bekommen, die nach den Feiertagen dann oft gleich eingelöst werden. Dazu kommt, dass nicht jedes Geschenk auch eine Freude bereitet hat. Bei Mode-Präsenten kann schon einmal Farbe oder Größe falsch sein. Oder man findet ein Produkt gleich zweimal unter dem Baum. Was Sie tun können, hängt vom konkreten Problem ab. Hier ein Überblick dazu.