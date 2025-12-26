Wenn das liebe Christkind danebengegriffen hat

Bei vielen Familien lagen zu Weihnachten Geschenke unter dem Christbaum. Doch nicht selten kommt es vor, dass das Christkind die falsche Größe bei der Hose erwischt oder sich die nächste Krawatte im Packerl befindet. Es kann aber auch sein, dass das neue Handy gleich von Beginn an „spinnt“. Die „Krone“ zeigt ihnen, was sie dann tun können und wie Sie richtig reklamieren.
Für den Handel ist nach dem Weihnachtsgeschäft auch gleich wieder vor dem Weihnachtsgeschäft. Knapp jeder Zweite hat heuer nämlich Gutscheine bekommen, die nach den Feiertagen dann oft gleich eingelöst werden. Dazu kommt, dass nicht jedes Geschenk auch eine Freude bereitet hat. Bei Mode-Präsenten kann schon einmal Farbe oder Größe falsch sein. Oder man findet ein Produkt gleich zweimal unter dem Baum. Was Sie tun können, hängt vom konkreten Problem ab. Hier ein Überblick dazu.
