Aber lieben den Film

Culkin-Kinder wissen nicht, dass Papa „Kevin“ ist

Society International
26.12.2025 13:19
In der Rolle von „Kevin“ wurde Macaulay Culkin in den 1990er-Jahren weltberühmt.
In der Rolle von „Kevin“ wurde Macaulay Culkin in den 1990er-Jahren weltberühmt.(Bild: 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Die Kinder von Macaulay Culkin lieben den Film „Kevin – Allein zu Haus“ – dass Papa darin die Hauptrolle spielt, wissen sie aber nicht. Der Schauspieler gegenüber „The Hollywood Reporter“, warum er daraus ein Geheimnis macht. 

Mit dem Kult-Film, der traditionell zur Weihnachtszeit auf vielen Bildschirmen flackert, wurde Culkin über Nacht zum gefeierten Kinderstar. Von dieser Prominenz ahnen die Kinder des 45-Jährigen allerdings nichts: Obwohl sie den Streifen sich auch gerne mit Papa anschauen. 

So sieht Macaulay Culkin heute aus – er hat zwei Söhne im Alter von vier und drei Jahren mit der ...
So sieht Macaulay Culkin heute aus – er hat zwei Söhne im Alter von vier und drei Jahren mit der Schauspielerin Brenda Song.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Culkin scherzt über Kevin: „Könnte eurer Mama gefallen“
„Sie nennen es nicht einmal ,Allein zu Haus‘, sie nennen es ,Kevin‘“, erklärte Culkin. Er macht sich einen Scherz daraus, dass seine Söhne Dakota (4) und Carson (3) nicht wissen, dass die Rolle des Kevin McCallister ihr Vaters in jüngeren Jahren spielt. Wenn sie den Film sehen, sage er schon einmal „Er ist auch ziemlich gut aussehend – jemand, auf den eure Mutter stehen könnte“, witzelte der 45-Jährige im Interview.

Familienalbum ließ Geheimnis fast auffliegen
Für die Geheimniskrämerei hat er auch einen Grund, wie er erklärt:  „Ich versuche, die Magie am Leben zu erhalten.“ Es habe aber Momente gegeben, da wäre er beinahe „aufgeflogen“. Beim Durchschauen des Familienalbums sei Dakota die Ähnlichkeit aufgefallen.

Der Sohn habe ein Foto von Culkin und dessen Geschwister sehen wollen. „Also zog ich dieses alte Foto hoch – es sind alle meine Geschwister drauf – und er schaut direkt auf mich, und er sagt: ,Wer ist das? Das sieht aus wie Kevin‘“, so der Schauspieler. Doch er konnte den Buben ablenken: „Ich sagte: ‘Oh, nein, das ist niemand, hier ist deine Tante,“ schildert Culkin den Moment. 

