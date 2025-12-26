Culkin-Kinder wissen nicht, dass Papa „Kevin“ ist

Der Sohn habe ein Foto von Culkin und dessen Geschwister sehen wollen. „Also zog ich dieses alte Foto hoch – es sind alle meine Geschwister drauf – und er schaut direkt auf mich, und er sagt: ,Wer ist das? Das sieht aus wie Kevin‘“, so der Schauspieler. Doch er konnte den Buben ablenken: „Ich sagte: ‘Oh, nein, das ist niemand, hier ist deine Tante,“ schildert Culkin den Moment.