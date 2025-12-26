Bakken-Familie und Verband schalten Anwälte ein

Heiberg betonte „ausdrücklich“, dass es keine Grundlage für die Annahme gebe, „dass eine strafbare Handlung“ vorliege. Seine Kollegin Oline Bredeli sei vor Ort in Italien, um dort das Geschehen zu begleiten. Zudem teilte die Kanzlei mit, dass nicht zu erwarten sei, dass die Medien weitere Informationen bis zum Vorliegen des vorläufigen Autopsieberichtes Anfang der kommenden Woche erhalten.