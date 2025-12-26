Vorteilswelt
Tragödie um Biathleten

Bakken-Familie und Verband schalten Anwälte ein

Wintersport
26.12.2025 11:41
Sivert Guttorm Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè ...
Sivert Guttorm Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden worden.(Bild: GEPA)

Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken haben der norwegische Biathlon-Verband und Bakkens Familie eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet. Diese soll den Fall bis zur Klärung begleiten, wie Anwalt Bernt Heiberg von der Elden Advokatfirma dem norwegischen Sender TV 2 sagte.

Heiberg betonte „ausdrücklich“, dass es keine Grundlage für die Annahme gebe, „dass eine strafbare Handlung“ vorliege. Seine Kollegin Oline Bredeli sei vor Ort in Italien, um dort das Geschehen zu begleiten. Zudem teilte die Kanzlei mit, dass nicht zu erwarten sei, dass die Medien weitere Informationen bis zum Vorliegen des vorläufigen Autopsieberichtes Anfang der kommenden Woche erhalten.

Lesen Sie auch:
Sivert Guttorm Bakken
Autopsie angeordnet
Norweger Bakken trug Höhenmaske bei seinem Tod
25.12.2025
Er wollte zu Olympia
Norwegischer Kugelgewinner stirbt im Trainingscamp
23.12.2025

Der 27-jährige Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden worden. Dort hatte er sich mit anderen Teamkollegen zum Training aufgehalten. Wie der norwegische Biathlon-Verband bekanntgegeben hatte, trug Bakken bei seinem Auffinden eine Höhentrainingsmaske.

Mehr Wintersport
Tragödie um Biathleten
Bakken-Familie und Verband schalten Anwälte ein
Shiffrin emotional
„Tränen können eine größere Geschichte erzählen“
Nach ihrer Verletzung
Gasser verrät: „Ich habe mir gedacht, …“
Auftritt mit Schwester
„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!
Autopsie angeordnet
Norweger Bakken trug Höhenmaske bei seinem Tod

