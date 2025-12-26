Galavorstellung! Jokic führt Nuggets zu Heimsieg

Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA mit einer Galavorstellung zu einem 142:138 nach Verlängerung gegen die Minnesota Timberwolves geführt. Der serbische Center kam am Donnerstag auf 56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists. Für Jokic war es das 15. „Triple-Double“ dieser Saison. „Das war ein verrücktes Spiel“, sagte der 30-Jährige nach dem Heimsieg seiner Nuggets.