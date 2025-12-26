„War mit Michael Jordan auf der gleichen Party“

Ärger um Präsidenten: Unruhe bei Traditionsverein!
Nach dem Verletzungs-Schock von Sylven Landesberg holten die Klosterneuburger Basketballer St. Pöltens Topscorer Mike Holton. Der 35-Jährige bekam das Dribbeln quasi vom NBA-Vater in die Wiege gelegt, setzte seinen Anker in Österreich aus Liebe.
Dass Shootingstar Sylven Landesberg aufgrund seiner Ellenbogen-OP monatelang ausfällt, ist für die Klosterneuburger Basketballer erwartet schmerzhaft. Doch es gibt bereits ein Pflaster: Mike Holton Junior unterschrieb bis Saisonende. Zuletzt warf er für Stefanitags-Gegner St. Pölten Körbe, war dort – sowie Landesberg aktuell immer noch – 2022/23 mit 22,5 Punkten zweitbester Scorer der Superliga.
