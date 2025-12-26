Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Klosterneuburgs Holton

„War mit Michael Jordan auf der gleichen Party“

Sport
26.12.2025 06:30
Seit Dezember tritt Mike Holton Junior in die Fußstapfen von Sylven Landesberg
Seit Dezember tritt Mike Holton Junior in die Fußstapfen von Sylven Landesberg(Bild: © Basketball Austria / Michael Filippovits)

Nach dem Verletzungs-Schock von Sylven Landesberg holten die Klosterneuburger Basketballer St. Pöltens Topscorer Mike Holton. Der 35-Jährige bekam das Dribbeln quasi vom NBA-Vater in die Wiege gelegt, setzte seinen Anker in Österreich aus Liebe.

0 Kommentare

Dass Shootingstar Sylven Landesberg aufgrund seiner Ellenbogen-OP monatelang ausfällt, ist für die Klosterneuburger Basketballer erwartet schmerzhaft. Doch es gibt bereits ein Pflaster: Mike Holton Junior unterschrieb bis Saisonende. Zuletzt warf er für Stefanitags-Gegner St. Pölten Körbe, war dort – sowie Landesberg aktuell immer noch – 2022/23 mit 22,5 Punkten zweitbester Scorer der Superliga.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Sport
Krone Plus Logo
Klosterneuburgs Holton
„War mit Michael Jordan auf der gleichen Party“
Krone Plus Logo
Legende Walter Mayer
Rallye-Comeback mit 77, um den Sohn zu fordern
Immer stark geblieben
Eine Naturkatastrophe und viele Unwetter erlebt
„Viel riskiert“
Mit Rodel-Weltrekord rein in das Guinness-Buch
Mödlinger in Nöten
Eishockeyklub ohne Eis! „Existenz steht am Spiel“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf