„War mit Michael Jordan auf der gleichen Party“

Dass Shootingstar Sylven Landesberg aufgrund seiner Ellenbogen-OP monatelang ausfällt, ist für die Klosterneuburger Basketballer erwartet schmerzhaft. Doch es gibt bereits ein Pflaster: Mike Holton Junior unterschrieb bis Saisonende. Zuletzt warf er für Stefanitags-Gegner St. Pölten Körbe, war dort – sowie Landesberg aktuell immer noch – 2022/23 mit 22,5 Punkten zweitbester Scorer der Superliga.