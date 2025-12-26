Betrunkener Snowboarder musste gerettet werden

Pistenrettung kam zu Hilfe

Der 18-Jährige hatte aber Glück, denn alpine Rettungskräfte fanden ihn noch vor Einbruch der Nacht und kamen ihm zu Hilfe. Als sie ihn jedoch auf einen Motorschlitten heben und abtransportieren wollten, fuchtelte der junge Mann plötzlich und sichtlich orientierungslos mit einem geöffneten Klappmesser umher. Dabei kam es aber zu keiner unmittelbaren Bedrohung für die Helfer. Die Pistenretter alarmierten infolgedessen aber die Polizei zur Unterstützung.