ÖSV-Adler in der Krise? „Vielleicht nur Kalkül!“

Der Anzugskandal im norwegischen Team hat den Skisprungsport Ende der vergangenen Saison erschüttert. Die Norweger fordern seither vehement, das Thema endlich ruhen zu lassen und man hat den Eindruck, es rückt wieder mehr in den Hintergrund. Du hast dich häufiger kritisch zum Thema geäußert. Glaubst du, dass der Skandal einen nachhaltigen Imageschaden für den Sport verursacht hat?

Den Imageschaden versuche ich auch dadurch zu begleichen, dass ich mich eigentlich zu dem Thema gar nicht mehr wirklich äußern möchte. Das, was ich gesagt habe, steht nach wie vor. Es nervt mich nach wie vor, dass die Akteure einfach tun, als ob nichts gewesen wäre. Das wird sich nicht ändern. Damit habe ich mich jetzt abgefunden. Und dementsprechend muss ich für mich Mittel finden, dass ich dem aus dem Weg gehe. FIS-seitig hat man eine Strafe angesetzt, aber im Sommer abgehalten. Das macht für mich keinen Sinn. Aber wenn ich nun die Akteure sehe, die in den Skandal involviert waren, dann machen die gelegentlich einen guten Sprung, sind in der Ergebnisliste aber nicht da, wo sie vergangene Saison waren. Das ist ok, damit hab ich ein bisschen meinen Frieden gefunden. Zum Start der Tournee möchte ich nicht diesem Thema aber nicht wieder zu viel Platz geben, weil am Ende ist mir die Tournee viel zu wichtig dafür.