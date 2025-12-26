Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sofort hingelaufen“

Anrainer (40) rettet Familie nach Autobrand

Oberösterreich
26.12.2025 13:19
Der Mercedes fing während der Fahrt Feuer.
Der Mercedes fing während der Fahrt Feuer.(Bild: Strubreiter, Krone KREATIV)

Während der Fahrt fing das Auto eines 36-Jährigen im Mühlviertel in Oberösterreich plötzlich Feuer. Der Mann konnte noch stehen bleiben und seine Frau und die beiden Kleinkinder in Sicherheit bringen. Im selben Moment eilte Anrainer Rene Strubreiter mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und verhinderte damit noch Schlimmeres.

0 Kommentare

„Für mich war es keine große Sache. Ich freue mich einfach unheimlich helfen zu können“, gibt sich Rene Strubreiter bescheiden. Der 40-Jährige wurde am Christtag in Hellmonsödt für eine vierköpfige Familie zum Weihnachtswunder. Der 36-jährige Papa aus Bad Leonfelden bemerkte während der Fahrt, dass plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er stoppte seinen Wagen sofort bei der nächsten Bushaltestelle und brachte seine Frau und die beiden Kleinkinder auf der Rückbank in Sicherheit.

„Fürchterlich gestunken“
Genau in diesem Moment kam Strubreiter aus seiner Garage – in der er mit Arbeiten beschäftigt war – und bemerkte die enorme Rauchentwicklung. „Ich habe mir sofort den Feuerlöscher geschnappt und bin die rund 100 Meter zum Auto gelaufen. Es hat bereits fürchterlich geraucht und gestunken“, schildert der Helfer. Der 40-Jährige sprühte zuerst gezielt unter die Motorhaube, öffnete diese dann und konnte anschließend den Brand völlig ablöschen.

Der ausgebrannte Motorraum
Der ausgebrannte Motorraum(Bild: Strubreiter)

„Wäre ich eine Minute später gekommen, wäre das Auto vermutlich völlig ausgebrannt. Ich habe mir auch extra einen teuren Feuerlöscher gekauft, der hat sich in diesem Fall ausbezahlt“, so Strubreiter. Als schließlich die Feuerwehr ankam, mussten sie nur mehr Nachlöscharbeiten durchführen und ausgetretene Flüssigkeiten binden.

Schoko und Limonade für die Kinder
Mit dem Löschen war der couragierte Einsatz von Rene Strubreiter aber noch nicht beendet. Er brachte den Kindern, welche gemeinsam mit der Mama in der Bushaltestelle saßen, Schokolade und Limonade vorbei. Der Bruder des Fahrers hat die Familie schließlich abgeholt und sicher nach Hause gebracht.

Was den Helfer im Nachhinein ärgert, ist, dass er der Einzige war, der seine Hilfe anbot: „Am Ende haben ein paar Autofahrer gefragt, ob sie helfen sollen, aber da war schon alles erledigt. Am Anfang ist einfach jeder vorbeigefahren. In so einer Situation, gerade wenn auch Kinder im Spiel sind, sollte man schon stehen bleiben.“

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Bad Leonfelden
MühlviertelFamilieAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
252.888 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
123.476 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.938 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Oberösterreich
„Sofort hingelaufen“
Anrainer (40) rettet Familie nach Autobrand
Gartenhütte brannte
Bewohner versuchten mit Gartenschlauch zu löschen
Über 5000 Euro
Austro-Stars verkauften Punsch für guten Zweck
Einbruch in Gartenhaus
Polizeihund „Puck“ überführte vier Jugendliche
Singende Mediziner
Musikinstrumente statt Stethoskop mitgebracht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf