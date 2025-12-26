Anrainer (40) rettet Familie nach Autobrand

„Für mich war es keine große Sache. Ich freue mich einfach unheimlich helfen zu können“, gibt sich Rene Strubreiter bescheiden. Der 40-Jährige wurde am Christtag in Hellmonsödt für eine vierköpfige Familie zum Weihnachtswunder. Der 36-jährige Papa aus Bad Leonfelden bemerkte während der Fahrt, dass plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er stoppte seinen Wagen sofort bei der nächsten Bushaltestelle und brachte seine Frau und die beiden Kleinkinder auf der Rückbank in Sicherheit.