Miauende Kätzchen wurden zu Lebensrettern

Riesiges Glück hatte in der Nacht auf Freitag ein Landwirtepaar in der Bregenzerwälder Gemeinde Egg in Vorarlberg. Aufgrund falsch entsorgter Asche hatte sich auf dem Hof ein Feuer entfacht – doch dank mehrerer Samtpfoten konnten sich die beiden noch rechtzeitig ins Freie retten.
Ausgebrochen war das Feuer am Stephanstag um kurz vor 3 Uhr in einem Heizraum im Keller des Bauernhofes. Binnen kurzer Zeit breiteten sich dichte Rauchschwaden aus. Das Ehepaar schlief zu dieser Zeit tief und fest und bekam von all dem nichts mit.
Zum Glück hatten sie ein Brandmeldesystem der besonderen Art auf ihrer Seite: Die Bauernhofkatzen begannen nämlich laut zu miauen und rissen so das Paar aus dem Schlaf. Mann und Frau konnten sich noch rechtzeitig aus dem Objekt retten und die Feuerwehr alarmieren.
Brand rasch gelöscht
Die angerückten Einsatzkräfte brachten den Brand in weiterer Folge rasch unter Kontrolle und löschten das Feuer. Als Brandursache wurde falsch entsorgte Asche im Keller ausgemacht. Der Hausbesitzer musste noch vor Ort durch die Rettung aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden, er wurde aber nicht ernsthaft verletzt. Der Sachschaden ist noch nicht genau beziffert – ohne die Kätzchen wäre er aber bestimmt weit höher ausgefallen!
