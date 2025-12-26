Miauende Kätzchen wurden zu Lebensrettern

Brand rasch gelöscht

Die angerückten Einsatzkräfte brachten den Brand in weiterer Folge rasch unter Kontrolle und löschten das Feuer. Als Brandursache wurde falsch entsorgte Asche im Keller ausgemacht. Der Hausbesitzer musste noch vor Ort durch die Rettung aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden, er wurde aber nicht ernsthaft verletzt. Der Sachschaden ist noch nicht genau beziffert – ohne die Kätzchen wäre er aber bestimmt weit höher ausgefallen!