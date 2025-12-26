Meinl-Reisinger: „Ich verstehe die Ungeduld“

„Krone“: Es war außenpolitisch ein schwieriges Jahr. So wird es wohl auch 2026 weitergehen. Glauben Sie an einen Waffenstillstand nächstes Jahr in der Ukraine?

Beate Meinl-Reisinger: Wir alle hoffen es, weil hier auch wesentliche Interessen Europas auf dem Spiel stehen. Ich bin der Trump-Administration tatsächlich sehr dankbar für den Versuch, das Töten zu beenden und endlich am Verhandlungstisch eine Friedenslösung zu finden. Es kommt auf Russland an. Ein positiver Ausblick ist aber, dass Europa aufgewacht ist. Jetzt geht es darum, in dieser neuen Weltordnung zu einem Selbstbewusstsein und zu wirtschaftlicher Stärke zu kommen, damit wir nicht der Spielball sind, sondern ein selbstbewusster Akteur.