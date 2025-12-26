Silber- und Goldpreis erreichen erneut Rekordwerte

Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus und seine Attacken auf die US-Notenbank ist das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Die Haushaltssperre in den USA, der sogenannte Shutdown, hatte die Entwicklung weiter verstärkt. Anleger wenden sich vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen oder Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu.