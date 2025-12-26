Silber- und Goldpreis erreichen erneut Rekordwerte

Der Silberpreis hat am Freitag erstmals die Marke von 75 US-Dollar pro Unze überschritten. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf 75,15 Dollar (63,76 Euro). Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 4531 Dollar pro Unze.
Analysten führen die Entwicklung auf wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zurück. In Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage. Seit Jänner ist der Goldpreis um fast 70 Prozent, der Silberpreis um über 150 Prozent gestiegen.
Ein derartiger Anstieg über das Jahr war seit 1979 nicht mehr verzeichnet worden. Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist, die weltweit in Rechenzentren zum Einsatz kommen.
Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus und seine Attacken auf die US-Notenbank ist das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Die Haushaltssperre in den USA, der sogenannte Shutdown, hatte die Entwicklung weiter verstärkt. Anleger wenden sich vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen oder Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu.
