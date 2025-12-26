Vorteilswelt
Ende einer Ära

Ab 2026 keine Musikvideos mehr auf MTV Germany

TV
26.12.2025 12:33
Im neuen Jahr geht MTV Germany neue Wege.
Im neuen Jahr geht MTV Germany neue Wege.(Bild: Postmodern Studio - stock.adobe.com)

Mit dem neuen Jahr geht eine Ära zu Ende: Ab 2026 sendet MTV Germany keine Musikvideos mehr. Damit macht der Sender Platz für neue Formate – ganz abschwören will man der Musik wohl trotzdem nicht.

Über Jahrzehnte drehte sich fast alles um Stars und ihre Songs, oft auch über die eigentlichen Clips hinaus. Doch ab 1. Jänner ist alles anders beim deutschen Ableger des Musiksenders MTV. Ab dem neuen Jahr setzt MTV Germany vor allem auf US-amerikanische Reality-TV, Dokusoaps und Clipshows. Teilweise sind diese Sendungen bereits seit Jahren Teil des Programms.

Der Sender will sich künftig stärker auf Formate wie „Ex on the Beach US“ oder „Caught in the Act. Unfatihful“ konzentrieren. Formate wie „Teen Mom“ und „Catfish: The TV Show“ und verschiedene Tattoo-Sendungen werden weiterhin vertreten sein.

Ein bisschen Musik bleibt
Zukünftig können die Zuschauerinnen und Zuschauer zwar nicht mehr zu den Musikvideos tanzen, aber ein bisschen Musik wird es auch in Zukunft noch geben. Große Veranstaltungen wie die MTV Video Music Awards (VMAs) sollen weiterhin zu sehen zu sein – aber ohne regelmäßige Musikvideo-Strecken im Programm. 

Christina Stürmer gab ein MTV-Unplugged-Konzert.
Christina Stürmer gab ein MTV-Unplugged-Konzert.(Bild: Andreas Tröster)

Konzerte von Andreas Gabalier und Christina Stürmer
MTV Germany kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken: Der Sender gab Musikern immer wieder die Gelegenheit, sich in der Konzertreihe „MTV Unplugged“ ganz anders als in ihren Musikvideos zu präsentieren. Nicht nur international ging das Format mit Bands wie Nirvana oder Oasis durch die Decke, auch österreichische Künstlerinnen und Künstler wie Andreas Gabalier oder Christina Stürmer gaben MTV-Unplugged-Konzerte.

Exklusiv auf MTV debütierten über die Jahre immer wieder neue Musikvideos. Nicht nur internationale Stars promoteten damit ihre neuen Singles, auch deutschsprachige Künstler nutzten diese Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Rammstein etwa zeigten im August 2004 in der Sendung „MTV Select“ erstmals ihren damals neuen Clip zum Song „Amerika“. Der Sender half mit vielen Wiederholungen von Videos, deutsche Bands international zu etablieren – damals etwa auch Tokio Hotel.

Ein letztes Mal Musikvideos
Wer Abschied nehmen will, kann sich am 31. Dezember noch die Sendungen „MTV 80s“, „MTV 90s“ und „MTV 00s“ zwischen 10 und 12.45 Uhr anschauen. In der Primetime gibt es noch ein letztes Mal „MTV Unplugged“, ab 22.55 Uhr setzt der Sender auf „M Is For Music“. In der Nacht können die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal für „MTV In The Mix“ einschalten. 

