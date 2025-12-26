Ab 2026 keine Musikvideos mehr auf MTV Germany

Exklusiv auf MTV debütierten über die Jahre immer wieder neue Musikvideos. Nicht nur internationale Stars promoteten damit ihre neuen Singles, auch deutschsprachige Künstler nutzten diese Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Rammstein etwa zeigten im August 2004 in der Sendung „MTV Select“ erstmals ihren damals neuen Clip zum Song „Amerika“. Der Sender half mit vielen Wiederholungen von Videos, deutsche Bands international zu etablieren – damals etwa auch Tokio Hotel.