Aus nach Seuchensaison? Kelce lässt Zukunft offen

Vor den Augen seiner Verlobten Taylor Swift hat NFL-Star Travis Kelce das letzte Heimspiel seiner Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos verloren und seine sportliche Zukunft offen gelassen. „Das ist eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist“, sagte der 36-jährige Football-Profi nach dem 13:20 der Chiefs am Donnerstag.