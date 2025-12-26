Skisprung-Olympiasieger beendet seine Karriere

Der Skisprung-Zirkus ist um eine Attraktion ärmer! Der Salzburger Daniel Huber gab am Stefanitag das Ende seiner Laufbahn bekannt. Der bald 33-Jährige wurde 2022 Olympiasieger mit dem österreichischen Team und gewann die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger in der Saison 2023/24.