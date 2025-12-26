Skisprung-Olympiasieger beendet seine Karriere

Der Skisprung-Zirkus ist um eine Attraktion ärmer! Der Salzburger Daniel Huber gab am Stefanitag das Ende seiner Laufbahn bekannt. Der bald 33-Jährige wurde 2022 Olympiasieger mit dem österreichischen Team und gewann die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger in der Saison 2023/24.
Der Adler ist für immer gelandet.
Skispringer Daniel Huber gab am Freitagnachmittag bekannt, seine Skier ins Eck zu stellen und die Karriere zu beenden. Grund sei vor allem „ein veränderter Fokus, der sich mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientiert.
Huber feierte während seiner Laufbahn drei Weltcupsiege im Einzel, darunter den Heimsieg in Bischofshofen 2022, sowie sechs mit dem rot-weiß-roten Team.
Bei den Olympischen Spielen in Peking gehörte der Salzburger zur heimischen Gold-Flotte, bei Weltmeisterschaften räumte er – ebenfalls mit der Mannschaft – zweimal Silber (2019 und 2021) ab.
Seine stärkste Phase hatte Huber zum Saisonende 2023/24. Neben den Weltcupsiegen auf den Flugschanzen in Vikersund und beim Finale in Planica schnappte er sich auch noch die kleine Kristallkugel als bester Flieger.
Danach wurde der Heeressportler immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.