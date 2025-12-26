Vorteilswelt
Daniel Huber

Skisprung-Olympiasieger beendet seine Karriere

Salzburg
26.12.2025 14:14
Daniel Huber
Daniel Huber(Bild: Andreas Tröster)

Der Skisprung-Zirkus ist um eine Attraktion ärmer! Der Salzburger Daniel Huber gab am Stefanitag das Ende seiner Laufbahn bekannt. Der bald 33-Jährige wurde 2022 Olympiasieger mit dem österreichischen Team und gewann die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger in der Saison 2023/24.

Der Adler ist für immer gelandet.

Skispringer Daniel Huber gab am Freitagnachmittag bekannt, seine Skier ins Eck zu stellen und die Karriere zu beenden. Grund sei vor allem „ein veränderter Fokus, der sich mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientiert.

Lesen Sie auch:
Dawid Kubacki
10 Jahre dabei gewesen
Ex-Tourneesieger überraschend aus Kader gestrichen
23.12.2025

Huber feierte während seiner Laufbahn drei Weltcupsiege im Einzel, darunter den Heimsieg in Bischofshofen 2022, sowie sechs mit dem rot-weiß-roten Team.

Bei den Olympischen Spielen in Peking gehörte der Salzburger zur heimischen Gold-Flotte, bei Weltmeisterschaften räumte er – ebenfalls mit der Mannschaft – zweimal Silber (2019 und 2021) ab.

Daniel Huber (li.) mit Kumpel Stefan Kraft.
Daniel Huber (li.) mit Kumpel Stefan Kraft.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Seine stärkste Phase hatte Huber zum Saisonende 2023/24. Neben den Weltcupsiegen auf den Flugschanzen in Vikersund und beim Finale in Planica schnappte er sich auch noch die kleine Kristallkugel als bester Flieger.

Lesen Sie auch:
Titelverteidiger Daniel Tschofenig und Cheftrainer Andreas Widhölz.
Plötzlich nur Jäger
Widhölzl: „Hoffen, dass die Tournee besser wird“
25.12.2025

Danach wurde der Heeressportler immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Salzburg

