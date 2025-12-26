Nach dem Olympia-Aus sind auch Tränen geflossen

Stefan Eichberger träumte von Olympia. Nach seinem gelungenen Saisonauftakt waren die Hoffnungen mehr als nur berechtigt. Doch in Gröden wurde der Steirer jäh aus seinem Traum gerissen. Mit der „Krone“ sprach er über den Sprung, die Zeit danach, seinen Weg zurück und welches Ziel er nun vor Augen hat.