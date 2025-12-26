Vorteilswelt
Eichberger im Gespräch

Nach dem Olympia-Aus sind auch Tränen geflossen

Steiermark
26.12.2025 12:30
In Beaver Creek startete Stefan Eichberger stark in die Saison. Umso bitterer war danach die ...
In Beaver Creek startete Stefan Eichberger stark in die Saison. Umso bitterer war danach die schwere Verletzung.(Bild: GEPA)

Stefan Eichberger träumte von Olympia. Nach seinem gelungenen Saisonauftakt waren die Hoffnungen mehr als nur berechtigt. Doch in Gröden wurde der Steirer jäh aus seinem Traum gerissen. Mit der „Krone“ sprach er über den Sprung, die Zeit danach, seinen Weg zurück und welches Ziel er nun vor Augen hat.

„Olympia ist so ein großes Wort! Jeder Sportler träumt davon, dieses Ziel einmal zu erreichen.“ Sagte der Steirer Stefan Eichberger zur „Krone“ vor rund zwei Wochen. Kurz nachdem er in Beaver Creek mit den Plätzen sechs und sieben eine ordentliche Duftmarke gesetzt hatte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
