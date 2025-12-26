Sprengsatz in Moschee explodiert, mehrere Tote

Bei der Explosion in einer ⁠Moschee der alawitischen Minderheit in der syrischen Stadt Homs sind acht Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Die bisher weitgehend unbekannte Jihadistengruppe Saraya Ansar al-Sunna reklamierte den Anschlag für sich. Sie habe in der Moschee mehrere Sprengsätze explodieren lassen. Weitere Attacken würden folgen, hieß es in einer im Internet verbreiteten Erklärung, deren Echtheit sich nicht überprüfen ließ.