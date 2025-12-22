Regelschmerzen mit Physiotherapie lindern

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, doch die Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema. Lange gab es dazu auch kaum Daten. Nun weiß man mehr: 67 Prozent, also 1,9 Millionen Frauen, haben monatlich mittelstarke bis sehr starke Schmerzen während ihrer „Regel“. Die körperlichen Beschwerden reichen von Unterleibs- und Rückenschmerzen über Krämpfe bis hin zu Kopfweh. 55 Prozent greifen auf Schmerzmittel zurück, um den Alltag bewältigen zu können – so Daten des ersten Menstruationsgesundheitsberichts des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz aus dem Jahr 2024.