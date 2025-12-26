Sollte man ein Paar Socken mehr als einmal tragen?

USA griffen IS-Kämpfer in Nigeria an: Mehrere Tote
„Mächtiger Schlag“
Die Kälte kommt bekanntermaßen von unten, weshalb wir unsere Füße derzeit bevorzugt in besonders dicke Socken packen, damit sie es schön warm haben. Da dadurch ein optimales Umfeld für Bakterien & Co. geschaffen wird, stellt sich die Frage: Sollte man dasselbe Paar Socken mehr als einmal tragen?
Es ist völlig normal, dieselbe Jeans, denselben Pullover oder sogar dasselbe T-Shirt mehrmals zu tragen. Aber wie sieht es mit den Socken aus? Dr. Primrose Freestone, außerordentliche Professorin für Klinische Mikrobiologie an der Universität Leicester, hat dazu eine recht eindeutige Meinung: „Wenn Sie wüssten, was sich nach nur einem Tag Tragen wirklich in Ihren Socken befindet, würden Sie es sich vielleicht zweimal überlegen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.