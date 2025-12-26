Schock zu Weihnachten
Beim Familienessen: Mann erstickt an Stück Kuchen
Ein tragisches Ende hat ein Weihnachtsessen mit der Familie in Italien genommen: Ein Mann ist bei der Nachspeise gestorben. Vermutlich ist er an einem Bissen Kuchen und einem Stück Mandarine erstickt.
In der Stadt Turin, im Norden Italiens, saß ein Mann mit seiner Familie zu Weihnachten am Tisch und ließ sich die Nachspeise schmecken – den traditionellen italienischen Weihnachtskuchen Panettone. Das hatte fatale Folgen für den 47-Jährigen: Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.
Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten. Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen. Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde.
In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil – und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. „Du wirst immer in unseren Herzen bleiben“, schreibt dieser demnach auf Facebook.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.