Beim Familienessen: Mann erstickt an Stück Kuchen

Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten. Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen. Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde.