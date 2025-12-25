Sorge um Haie
Inselparadies Malediven trifft fatale Entscheidung
Still und nahezu unbemerkt hat die Regierung der Malediven eine Entscheidung getroffen, deren Folgen weit über den Indischen Ozean hinausreichen. Es geht um Haie, geopolitische Interessen – und um Milliarden. Das Inselparadies scheint heute gefährdeter denn je.
Wer einmal auf den Malediven geschnorchelt ist, vergisst diesen Moment nicht: Haie ziehen ruhig ihre Kreise, scheinbar schwerelos im türkisblauen Wasser. Genau dieses Naturwunder steht nun auf dem Spiel – wegen einer politischen Entscheidung, die kaum jemand kennt.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.