Heftige Windböen

Unwetter in Italien: Mann aus Sessellift gerissen

Ausland
26.12.2025 11:28
Ein Italiener stürzte aus dem Sessellift zehn Meter in die Tiefe. (Symbolbild)
Ein Italiener stürzte aus dem Sessellift zehn Meter in die Tiefe. (Symbolbild)(Bild: sav_an_dreas - stock.adobe.com)

Im Norden Italiens hat es zu Weihnachten ordentlich gestürmt. An mehreren Orten gab es Überschwemmungen, in einer Region wurde sogar die rote Wetterwarnstufe ausgerufen. Für einen 32-jährigen Italiener endete wegen des starken Windes eine Fahrt mit dem Sessellift beinahe tödlich.

Besonders stark regnete es zu Weihnachten in der Provinz Ravenna, dort stiegen die Pegelstände der Flüsse stark an. In fünf Gemeinden ordneten die Bürgermeister Evakuierungen in gefährdeten Gebieten in der Nähe der Flüsse an, wie italienische Medien berichteten. Betroffene Anrainer wurden in Notunterkünften untergebracht.

Die Behörden warnten vor einer möglichen Schwächung der Dämme durch langanhaltend hohe Wasserstände. Die heftigen Regenfälle führten in der gesamten norditalienischen Region Emilia Romagna zu einer roten Wetterwarnstufe.

Nutzer veröffentlichten in den sozialen Netzwerken Bilder von den Überschwemmungen:

Hüttenkoch stürzt aus Sessellift
Nördlich von Venedig ist wegen des Sturmes es zu einem Unglück gekommen, das für einen Italiener fast tödlich geendet hätte. Der 32-Jährige arbeitet als Koch in einer Hütte im Schigebiet Piancavallo und wollte am Mittwoch nach Dienstende mit dem Sessellift ins Tal fahren. Eine Windböe hob das Sicherheitsnetz unter ihm an, der Stiefel des 32-Jährigen verfing sich darin. Das Netz zog den Mann aus dem Sessellift, riss dann aber und der Italiener stürzte zehn Meter nach unten auf einen Betonstützpfeiler. 

Wegen des Sturmes konnte der Notarzthubschrauber nicht landen, der Schwerverletzte musste mit einem Krankenwagen ins Tal gebracht werden. Erst dort wurde der Mann in den Hubschrauber geladen und ins Krankenhaus geflogen. Der 32-Jährige wurde bereits operiert, kämpft laut Berichten aber immer noch um sein Leben.

Mehrere Regionen betroffen
Unwetter tobten am Christtag auch in anderen Regionen Italiens, darunter in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien. In Triest kam es zu heftigem Wind, in Venedig zu Hochwasser. In Florenz mussten wegen heftiger Niederschläge Flüge umgeleitet werden.

