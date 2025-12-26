Unwetter in Italien: Mann aus Sessellift gerissen

Hüttenkoch stürzt aus Sessellift

Nördlich von Venedig ist wegen des Sturmes es zu einem Unglück gekommen, das für einen Italiener fast tödlich geendet hätte. Der 32-Jährige arbeitet als Koch in einer Hütte im Schigebiet Piancavallo und wollte am Mittwoch nach Dienstende mit dem Sessellift ins Tal fahren. Eine Windböe hob das Sicherheitsnetz unter ihm an, der Stiefel des 32-Jährigen verfing sich darin. Das Netz zog den Mann aus dem Sessellift, riss dann aber und der Italiener stürzte zehn Meter nach unten auf einen Betonstützpfeiler.