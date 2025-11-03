Lehrervertreter kritisieren fehlendes Personal

Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer will, dass Schulleitungen bei Gefahr im Verzug selbst suspendieren können und dazu nicht erst einen Antrag bei der Behörde stellen müssen. Vom Ausschluss einer Schülerin beziehungsweise eines Schülers soll laut dem Gesetzesentwurf künftig auch die Polizei informiert werden müssen. Das stellt wiederum das Innenministerium infrage. „Dass es sich beim Ausschluss vom Schulbesuch als solchem (...) um ein grundsätzlich sicherheitsrelevantes Ereignis handelt, das der Kenntnisnahme durch Sicherheitsbehörden bedarf (...), begegnet erheblichen Zweifeln“, heißt es.