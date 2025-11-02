Minister zuversichtlich: Kopftuchverbot möglich

Will Kopftuchverbot nicht im Verfassungsrang

Von dem Vorschlag der Volkspartei, das Verbot mit Zweidrittelmehrheit in den Verfassungsrang zu heben, hält Wiederkehr nichts, zumal ja die SPÖ schon fix gesagt habe, dass sie dabei nicht mitgehe: „Wenn die SPÖ so dezidiert schon eine Ablehnung gegeben hat, ist es auch gar nicht mehr ein Thema, weil es braucht die Zustimmung von allen drei Parteien.“ Dies sei bei den Koalitionsverhandlungen so vereinbart worden.