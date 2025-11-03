Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lehrer schlagen Alarm

Mehr Vandalismus, Gewalt und Mobbing an Schulen

Österreich
03.11.2025 08:33
Österreichs Lehrkräfte schlagen in einer Umfrage Alarm: An vielen Schulen komme es zu Mobbing, ...
Österreichs Lehrkräfte schlagen in einer Umfrage Alarm: An vielen Schulen komme es zu Mobbing, immer mehr Schülerinnen und Schüler seien verhaltensauffällig (Symbolbild).(Bild: motortion - stock.adobe.com)

Österreichs Lehrkräfte gaben in einer Umfrage an, dass Vandalismus und Gewalt an Schulen zugenommen hätten. Im Vergleich zu 2018 seien auch mehr Schülerinnen und Schüler verhaltensauffällig, immer wieder komme es zu Mobbing.

0 Kommentare

So sagten in der OECD-Studie bereits 18 Prozent der Lehrkräfte an Mittelschulen, dass mehr als 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in ihrer Klasse verhaltensauffällig seien. An den AHS sagten das nur sechs Prozent. Beides ist aber ein Anstieg im Vergleich zur letzten Erhebung 2018 (14 beziehungsweise drei Prozent). Zudem bezeichneten 29 Prozent der befragten Lehrkräfte Störungen im Unterricht als häufiges Problem. Einige von ihnen fühlen sich dadurch belastet. Vor allem jene, die maximal fünf Jahre Unterrichtserfahrung haben, stresst es, in der Klasse für Disziplin zu sorgen.

Ungefähr jede fünfte Lehrkraft (21 Prozent) arbeitet laut befragten Schulleitungen an Schulen, an denen es zumindest wöchentlich zu Einschüchterung oder Mobbing unter den Kindern und Jugendlichen kommt. Etwa jede fünfte Schülerin und jeder fünfte Schüler werden im Internet über einen längeren Zeitraum schikaniert. Mobbing ist laut der Studie vor allem dort präsent, wo viele nicht gut Deutsch sprechen oder aus finanziell benachteiligten Familien kommen.

Lesen Sie auch:
Eine Umfrage der Lehrergewerkschaft lässt aufhorchen: 90 Prozent der Teilnehmer fühlt sich ...
Nach nur drei Wochen:
Wiener Lehrer klagen bereits über Erschöpfung
23.09.2025
Mutprobe Unterricht
„Systemsprenger“ machen Wiens Schulen zu Kampfzone
02.05.2025
Mobbing an Schule
Ein Fünftel fühlt sich wiederholt schikaniert
11.06.2025

Unterschiede bei Mobbing im Ländervergleich
Im internationalen Vergleich haben unter anderem Länder wie Südkorea, Kasachstan und Nordmazedonien wenig mit Mobbing zu kämpfen, Länder wie Belgien, Finnland, Malta und Frankreich haben höhere Werte als Österreich.

Hierzulande gibt es im Vergleich zu 2018 mehr Problem-Standorte. Laut der Befragung arbeiten neun Prozent der Lehrkräfte an Schulen, in denen laut Direktion regelmäßig Vandalismus oder Diebstahl vorkommen. Bei drei Prozent kommt es immer wieder zu Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern. Manchmal (zwei Prozent) ist auch der Drogen- und Alkoholkonsum von Schülerinnen und Schülern regelmäßig Thema. Gleichzeitig sagten aber fast alle Lehrkräfte (96 Prozent), dass Lehrpersonal und Schülerinnen sowie Schüler gut miteinander auskämen. Bei Mobbing sei man nicht tolerant, Kinder und Jugendliche würden sich bei Problemen an das Lehrpersonal wenden (90 Prozent).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.806 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
139.911 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.135 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Österreich
40 Meter mitgeschleift
Schock für Teenager: BMW kracht gegen Felsbrocken!
Lehrer schlagen Alarm
Mehr Vandalismus, Gewalt und Mobbing an Schulen
Akademikerin als Opfer
Online-Betrüger prellten Linzerin um 580.000 Euro
Auf Schnee folgt Sonne
Warnung vor Lawinen in Kärntens Bergen
Krone Plus Logo
Anwälte geben Tipps
Warum man mit Fußfessel kein Vollbad nehmen sollte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf