Mehr Vandalismus, Gewalt und Mobbing an Schulen

Hierzulande gibt es im Vergleich zu 2018 mehr Problem-Standorte. Laut der Befragung arbeiten neun Prozent der Lehrkräfte an Schulen, in denen laut Direktion regelmäßig Vandalismus oder Diebstahl vorkommen. Bei drei Prozent kommt es immer wieder zu Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern. Manchmal (zwei Prozent) ist auch der Drogen- und Alkoholkonsum von Schülerinnen und Schülern regelmäßig Thema. Gleichzeitig sagten aber fast alle Lehrkräfte (96 Prozent), dass Lehrpersonal und Schülerinnen sowie Schüler gut miteinander auskämen. Bei Mobbing sei man nicht tolerant, Kinder und Jugendliche würden sich bei Problemen an das Lehrpersonal wenden (90 Prozent).