Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prinz solo bei Gala

Darum begleitet Kate William nicht nach Brasilien

Royals
28.10.2025 10:42
Prinz William wird in der kommenden Woche ohne Prinzessin Kate nach Brasilien reisen. In Rio de ...
Prinz William wird in der kommenden Woche ohne Prinzessin Kate nach Brasilien reisen. In Rio de Janeiro wird der Thronfolger seinen Earthshot Prize vergeben.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Prinz William wird seinen Earthshot Prize in diesem Jahr in Brasilien verleihen. Doch der britische Thronfolger reist alleine nach Rio de Janeiro, wie jetzt bekannt wurde, denn Prinzessin Kate hat andere Pläne.

0 Kommentare

Am 5. November vergibt Prinz William wieder seinen Earthshot Prize, ein wahres Herzensprojekt für den 43-Jährigen. Die Gala wird in diesem Jahr in Rio de Janeiro stattfinden, über den roten Teppich wird der Thronfolger allerdings ohne seine schöne Gattin Prinzessin Kate schreiten.

Kate und William ziehen um
Die hat zu Hause nämlich alle Hände voll zu tun: Zum einen, weil die drei Mini-Royals George (12), Charlotte (10) und Louis (7), die gerade Herbstferien haben, Anfang nächster Woche wieder mit vollem Elan in den Unterricht starten werden, wie das „People“-Magazin berichtet. 

Prinzessin Kate hat derzeit alle Hände voll zu tun und wird Prinz William daher nicht nach Rio ...
Prinzessin Kate hat derzeit alle Hände voll zu tun und wird Prinz William daher nicht nach Rio de Janeiro begleiten.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Aber für die Familie steht bald noch eine große Veränderung an. Denn Kate, William und ihr Nachwuchs ziehen um. Schon Anfang November soll die Familie von Adelaide Cottage in ihr neues Heim, die Forest Lodge im Windsor Great Park übersiedeln. 

Und da gibt es im Vorfeld natürlich noch einiges zu tun, immerhin vergrößern sich Kate und William mit diesem Umzug von vier auf insgesamt acht Schlafzimmer. 

Die Forest Lodge wird das neue Für-immer-Zuhause von Kate, William und den Kindern. Der Umzug ...
Die Forest Lodge wird das neue Für-immer-Zuhause von Kate, William und den Kindern. Der Umzug steht unmittelbar bevor.(Bild: John Stillwell / PA / picturedesk.com)

Kate fehlte bei Gala schon mehrfach
Es ist nicht das erste Mal, dass Prinzessin Kate bei der Verleihung des Earthshot Prize fehlt. Während sie 2021 in London sowie 2022 in Boston dabei war, sagte sie 2023 ihre Teilnahme in Singapur ab, weil Prinz George eine wichtige Prüfung in der Schule zu meistern hatte und Kate ihrem Ältesten beistehen wollte. 

Bei der Preisverleihung im letzten Jahr in Südafrika fehlte Kate ebenfalls. Der Hintergrund für diese Entscheidung war ein ernster: Wenige Monate zuvor hatte die Prinzessin von Wales bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt war, weshalb sie den Großteil des letzten Jahres damit verbrachte, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Mit Erfolg: Im Jänner 2025 konnte Kate verkünden, dass sie in Remission ist.

Lesen Sie auch:
Wilkinson, seit 28 Jahren bei der Royal Air Force, erklärte der Prinzessin die Technik des Jets ...
Was für ein Blick!
Prinzessin Kate lässt Jet-Piloten dahinschmelzen
05.10.2025
Royaler Style-Gipfel
Prinzessin Rajwa stiehlt Prinzessin Kate die Show
16.10.2025

Promi-Gäste sorgen für Glamour
An Glamour dürfte es bei der diesjährigen Gala, bei der jene Projekte geehrt werden, die weltweit Umweltlösungen mit dem größten Potenzial forcieren, aber dennoch nicht fehlen. Denn als prominente Gäste wurden unter anderem Topmodel Gisele Bündchen und Hollywood-Schönheit Cate Blanchett angekündigt. Auch Naturfilmer Sir David Attenborough sowie Sternekoch José Andrés werden in Rio de Janeiro dabei sein.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Royals
Prinz solo bei Gala
Darum begleitet Kate William nicht nach Brasilien
Denkmal eingeweiht
König Charles ehrte LGBTQ-Angehörige der Armee
Süßer Clip mit Kids
Meghan enthüllt geheimes Talent von Prinz Harry
Streit um Royal Lodge
Andrew zieht aus – aber nur unter einer Bedingung!
Sorge bei den Royals
Tante von Harry und William nach Unfall in Klinik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf