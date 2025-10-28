Darum begleitet Kate William nicht nach Brasilien

Bei der Preisverleihung im letzten Jahr in Südafrika fehlte Kate ebenfalls. Der Hintergrund für diese Entscheidung war ein ernster: Wenige Monate zuvor hatte die Prinzessin von Wales bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt war, weshalb sie den Großteil des letzten Jahres damit verbrachte, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Mit Erfolg: Im Jänner 2025 konnte Kate verkünden, dass sie in Remission ist.