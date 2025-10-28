Darum begleitet Kate William nicht nach Brasilien

Prinz William wird seinen Earthshot Prize in diesem Jahr in Brasilien verleihen. Doch der britische Thronfolger reist alleine nach Rio de Janeiro, wie jetzt bekannt wurde, denn Prinzessin Kate hat andere Pläne.
Am 5. November vergibt Prinz William wieder seinen Earthshot Prize, ein wahres Herzensprojekt für den 43-Jährigen. Die Gala wird in diesem Jahr in Rio de Janeiro stattfinden, über den roten Teppich wird der Thronfolger allerdings ohne seine schöne Gattin Prinzessin Kate schreiten.
Kate und William ziehen um
Die hat zu Hause nämlich alle Hände voll zu tun: Zum einen, weil die drei Mini-Royals George (12), Charlotte (10) und Louis (7), die gerade Herbstferien haben, Anfang nächster Woche wieder mit vollem Elan in den Unterricht starten werden, wie das „People“-Magazin berichtet.
Aber für die Familie steht bald noch eine große Veränderung an. Denn Kate, William und ihr Nachwuchs ziehen um. Schon Anfang November soll die Familie von Adelaide Cottage in ihr neues Heim, die Forest Lodge im Windsor Great Park übersiedeln.
Und da gibt es im Vorfeld natürlich noch einiges zu tun, immerhin vergrößern sich Kate und William mit diesem Umzug von vier auf insgesamt acht Schlafzimmer.
Kate fehlte bei Gala schon mehrfach
Es ist nicht das erste Mal, dass Prinzessin Kate bei der Verleihung des Earthshot Prize fehlt. Während sie 2021 in London sowie 2022 in Boston dabei war, sagte sie 2023 ihre Teilnahme in Singapur ab, weil Prinz George eine wichtige Prüfung in der Schule zu meistern hatte und Kate ihrem Ältesten beistehen wollte.
Bei der Preisverleihung im letzten Jahr in Südafrika fehlte Kate ebenfalls. Der Hintergrund für diese Entscheidung war ein ernster: Wenige Monate zuvor hatte die Prinzessin von Wales bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt war, weshalb sie den Großteil des letzten Jahres damit verbrachte, sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Mit Erfolg: Im Jänner 2025 konnte Kate verkünden, dass sie in Remission ist.
Promi-Gäste sorgen für Glamour
An Glamour dürfte es bei der diesjährigen Gala, bei der jene Projekte geehrt werden, die weltweit Umweltlösungen mit dem größten Potenzial forcieren, aber dennoch nicht fehlen. Denn als prominente Gäste wurden unter anderem Topmodel Gisele Bündchen und Hollywood-Schönheit Cate Blanchett angekündigt. Auch Naturfilmer Sir David Attenborough sowie Sternekoch José Andrés werden in Rio de Janeiro dabei sein.
