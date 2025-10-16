Vorteilswelt
Royaler Style-Gipfel

Prinzessin Rajwa stiehlt Prinzessin Kate die Show

Royals
16.10.2025 09:36
Prinzessin Kate und Prinz William posieren mit Kronprinz Hussein von Jordanien und Prinzessin Rajwa
Prinzessin Kate und Prinz William posieren mit Kronprinz Hussein von Jordanien und Prinzessin Rajwa(Bild: Viennareport)

Was für ein royaler Wow-Auftritt! Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) empfingen auf Schloss Windsor hohen Besuch: Kronprinz Hussein von Jordanien und seine wunderschöne Frau Prinzessin Rajwa (31). Doch während die Royals über Freundschaft und Zusammenarbeit plauderten, ging es in Wahrheit um eins: Wer trägt den cooleren Look?

Und da war die Sache schnell klar: Königin Ranias Schwiegertochter Rajwa rockte diesmal den Style-Thron!

Die jordanische Prinzessin erschien im makellos schicken Business-Look – schwarzer Alexander-McQueen-Jumpsuit, darunter ein weißes Hemd und dazu rote High Heels von Gianvito Rossi. Elegant, modern, selbstbewusst – und einfach zum Niederknien! Dazu das Haar streng zum Pferdeschwanz gebunden, funkelnde Ohrringe und eine edle Clutch von Alaïa.

Prinz William und Prinzessin Kate hießen Kronprinz Hussein von Jordanien und seine Frau ...
Prinz William und Prinzessin Kate hießen Kronprinz Hussein von Jordanien und seine Frau Prinzessin Rajwa auf Schloss Windsor willkommen.(Bild: Viennareport)
Prinzessin Kate hat eine besondere Verbindung zu Jordanien, weil sie als Kind einige Zeit mit ...
Prinzessin Kate hat eine besondere Verbindung zu Jordanien, weil sie als Kind einige Zeit mit ihrer Familie dort lebte.(Bild: Viennareport)

Auch Prinzessin Kate glänzte wie gewohnt: Sie trug ihren toffee-braunen Roland-Mouret-Anzug, den sie mit einer weißen Schleifenbluse und großen Gold-Ohrringen kombinierte – ganz im Stil ihrer Lieblingsdesignerin. Doch diesmal hatte sie starke Konkurrenz: Rajwa brachte den Wüsten-Glam nach Windsor!

Prinzessin Kate ist und bleibt die Queen des Country-Chic! Ihr Auftritt in Nordirland war der ...
Royale Stil-Ikone
Kate begeistert im perfekten Country-Girl-Look
15.10.2025
Bye-bye Cottage!
William & Kate: Umzug schneller als gedacht
14.10.2025

Die beiden Prinzessinnen verstanden sich blendend – kein Wunder, schließlich hat Kate selbst eine besondere Verbindung zu Jordanien, wo sie als Kind lebte.

Auf Instagram und X haben William und Kate ein Video des Treffens geteilt: 

William und Kate waren im Juni 2023 der Hochzeit des jordanischen Kronprinzenpaares. Außerdem verbindet Prinz William und Kronprinz Hussein auch eine persönliche Freundschaft.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
