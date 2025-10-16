Prinzessin Rajwa stiehlt Prinzessin Kate die Show

Was für ein royaler Wow-Auftritt! Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) empfingen auf Schloss Windsor hohen Besuch: Kronprinz Hussein von Jordanien und seine wunderschöne Frau Prinzessin Rajwa (31). Doch während die Royals über Freundschaft und Zusammenarbeit plauderten, ging es in Wahrheit um eins: Wer trägt den cooleren Look?
Und da war die Sache schnell klar: Königin Ranias Schwiegertochter Rajwa rockte diesmal den Style-Thron!
Die jordanische Prinzessin erschien im makellos schicken Business-Look – schwarzer Alexander-McQueen-Jumpsuit, darunter ein weißes Hemd und dazu rote High Heels von Gianvito Rossi. Elegant, modern, selbstbewusst – und einfach zum Niederknien! Dazu das Haar streng zum Pferdeschwanz gebunden, funkelnde Ohrringe und eine edle Clutch von Alaïa.
Auch Prinzessin Kate glänzte wie gewohnt: Sie trug ihren toffee-braunen Roland-Mouret-Anzug, den sie mit einer weißen Schleifenbluse und großen Gold-Ohrringen kombinierte – ganz im Stil ihrer Lieblingsdesignerin. Doch diesmal hatte sie starke Konkurrenz: Rajwa brachte den Wüsten-Glam nach Windsor!
Die beiden Prinzessinnen verstanden sich blendend – kein Wunder, schließlich hat Kate selbst eine besondere Verbindung zu Jordanien, wo sie als Kind lebte.
Auf Instagram und X haben William und Kate ein Video des Treffens geteilt:
William und Kate waren im Juni 2023 der Hochzeit des jordanischen Kronprinzenpaares. Außerdem verbindet Prinz William und Kronprinz Hussein auch eine persönliche Freundschaft.
