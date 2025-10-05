Vorteilswelt
Was für ein Blick!

Prinzessin Kate lässt RAF-Piloten dahinschmelzen

Royals
05.10.2025 16:01
Wilkinson, seit 28 Jahren bei der Royal Air Force, erklärte der Prinzessin die Technik des Jets
Wilkinson, seit 28 Jahren bei der Royal Air Force, erklärte der Prinzessin die Technik des Jets – doch seine Blicke sprachen Bände. Fans kommentieren das Bild begeistert: „Er hatte nur Augen für sie!“(Bild: ROTA / Camera Press / picturedesk.com)

Sie kam, sie strahlte, sie flog – und sie eroberte wieder einmal alle Herzen. Prinzessin Kate (43) sorgte diese Woche bei ihrem Besuch der Royal Air Force in Coningsby, Lincolnshire, für einen echten Höhenflug – nicht nur im Flugsimulator.

In eleganter Uniformjacke und mit typischer Leichtigkeit zeigte sich die Prinzessin als charmante „Royal Honorary Air Commodore“ bei ihrem ersten offiziellen Termin auf dem Stützpunkt.

Ein Foto ging danach viral: Ein junger RAF-Pilot, Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson, sichtlich hingerissen, wirft ihr einen bewundernden Blick zu. 

Kate nahm’s mit Humor – und mit einem Augenzwinkern erzählte sie, dass ihr jüngster Sohn Prinz Louis (7) bereits große Pläne habe: „Er will unbedingt Kampfpilot werden!“

Ach ja, noch ein viraler Diskussionspunkt: Nein, Kate hat nicht plötzlich drei Hände! Eine ...
Ach ja, noch ein viraler Diskussionspunkt: Nein, Kate hat nicht plötzlich drei Hände! Eine steckt lässig in der Hosentasche, die andere stützt sie elegant am Flugzeug. Die vermeintlich „dritte Hand“ gehört tatsächlich dem Piloten – und ja, er trägt einen Ehering!(Bild: ROTA / Camera Press / picturedesk.com)

Lange Tradition in königlicher Familie
Damit reiht sich der kleine Royal in eine lange Flieger-Tradition der Windsors ein. Schon Kates Großvater Peter Middleton diente im Zweiten Weltkrieg als Pilot und flog 1962 sogar mit Prinz Philip – dem Urgroßvater ihrer Kinder.

Auch König Charles III. verbrachte Zeit bei der RAF, Prinz William flog Rettungshubschrauber – und Prinz Harry war als Bordschütze in Afghanistan im Einsatz.

Wie britische Medien berichten, hatte Prinz George (11) bereits seine erste Flugstunde: knapp eine Stunde in der Luft, mit glänzenden Augen und royaler Ruhe.

Die Liebe zur Luftfahrt liegt also in den königlichen Genen – und jetzt übernimmt die nächste Generation das Steuer.

„Her Royal Fly-Ness“
Währenddessen beweist Mama Kate, dass auch Bodenhaftung zum Fliegen dazugehört. Nach ihrem Simulatorflug sagte sie lachend: „Meine Kinder werden eifersüchtig sein – ich durfte einen Typhoon sehen, ohne sie!“

Eines ist sicher: Mit so viel Charme, Witz und natürlicher Eleganz bleibt Prinzessin Kate nicht nur die „Royal Fly-Ness“ – sondern auch die Königin der Herzen in luftiger Höhe.

