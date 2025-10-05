Prinzessin Kate lässt RAF-Piloten dahinschmelzen

Ach ja, noch ein viraler Diskussionspunkt: Nein, Kate hat nicht plötzlich drei Hände! Eine steckt lässig in der Hosentasche, die andere stützt sie elegant am Flugzeug. Die vermeintlich „dritte Hand“ gehört tatsächlich dem Piloten – und ja, er trägt einen Ehering! (Bild: ROTA / Camera Press / picturedesk.com)