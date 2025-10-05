Prinzessin Kate lässt RAF-Piloten dahinschmelzen

Sie kam, sie strahlte, sie flog – und sie eroberte wieder einmal alle Herzen. Prinzessin Kate (43) sorgte diese Woche bei ihrem Besuch der Royal Air Force in Coningsby, Lincolnshire, für einen echten Höhenflug – nicht nur im Flugsimulator.
In eleganter Uniformjacke und mit typischer Leichtigkeit zeigte sich die Prinzessin als charmante „Royal Honorary Air Commodore“ bei ihrem ersten offiziellen Termin auf dem Stützpunkt.
Ein Foto ging danach viral: Ein junger RAF-Pilot, Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson, sichtlich hingerissen, wirft ihr einen bewundernden Blick zu.
Kate nahm’s mit Humor – und mit einem Augenzwinkern erzählte sie, dass ihr jüngster Sohn Prinz Louis (7) bereits große Pläne habe: „Er will unbedingt Kampfpilot werden!“
Lange Tradition in königlicher Familie
Damit reiht sich der kleine Royal in eine lange Flieger-Tradition der Windsors ein. Schon Kates Großvater Peter Middleton diente im Zweiten Weltkrieg als Pilot und flog 1962 sogar mit Prinz Philip – dem Urgroßvater ihrer Kinder.
Auch König Charles III. verbrachte Zeit bei der RAF, Prinz William flog Rettungshubschrauber – und Prinz Harry war als Bordschütze in Afghanistan im Einsatz.
Wie britische Medien berichten, hatte Prinz George (11) bereits seine erste Flugstunde: knapp eine Stunde in der Luft, mit glänzenden Augen und royaler Ruhe.
Die Liebe zur Luftfahrt liegt also in den königlichen Genen – und jetzt übernimmt die nächste Generation das Steuer.
„Her Royal Fly-Ness“
Währenddessen beweist Mama Kate, dass auch Bodenhaftung zum Fliegen dazugehört. Nach ihrem Simulatorflug sagte sie lachend: „Meine Kinder werden eifersüchtig sein – ich durfte einen Typhoon sehen, ohne sie!“
Eines ist sicher: Mit so viel Charme, Witz und natürlicher Eleganz bleibt Prinzessin Kate nicht nur die „Royal Fly-Ness“ – sondern auch die Königin der Herzen in luftiger Höhe.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.