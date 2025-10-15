Sextortion: Warum sie immer öfter Jüngere trifft

Die Masche ist bekannt, und doch fallen ihr nach wie vor jährlich Tausende Menschen zum Opfer: Sextortion. Das schmutzige Erpressungsgeschäft mit anzüglichen Videos und Fotos trifft vor allem Jüngere zunehmend. Krone+ über die Ursachen, die Folgen für Betroffene und wie Sie sich schützen können.
Sextortion setzt sich aus den Begriffen „Sex“ und „Extortion“ (engl. Erpressung) zusammen und bezeichnet laut Bundeskriminalamt eine kriminelle Praxis, „bei der eine Person mit Bild- und Videomaterial, das sie beim Vornehmen sexueller Handlungen oder nackt zeigt, erpresst wird“.
