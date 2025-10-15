Sextortion: Warum sie immer öfter Jüngere trifft

Die Masche ist bekannt, und doch fallen ihr nach wie vor jährlich Tausende Menschen zum Opfer: Sextortion. Das schmutzige Erpressungsgeschäft mit anzüglichen Videos und Fotos trifft vor allem Jüngere zunehmend. Krone+ über die Ursachen, die Folgen für Betroffene und wie Sie sich schützen können.