Brandstätter legt sich auf X mit Elon Musk an

Musk nennt EU-Kommissare dämlich

In einem weiteren Kommentar klärte er den US-Amerikaner auf, dass Europäer ihre eigenen Rechte hätten. „Sie müssen lernen, diese zu akzeptieren“, so Brandstätter. Darauf reagierte Musk – ohne inhaltlich auf die Forderung einzugehen. „Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage“, antwortete er. „Warum sind EU-Kommissare eigentlich so dämlich?“, fragt dieser dann und ignoriert die Tatsche, dass Brandstätter EU-Abgeordneter und kein Kommissar ist. Dazu stellte er ein GIF, das einen Charakter in historischer Kleidung mit rot-weiß-rotem Schal zeigt, der die gleiche Frage stellt.