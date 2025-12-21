Advent: Gab es den Stern von Betlehem wirklich?

Großer Maler Arnulf Rainer stirbt mit 96 Jahren
Ein alter Meister geht
Er symbolisiert das Licht in der Dunkelheit, gibt Orientierung auf dem Weg: Der Stern ist eines der ältesten Weihnachtssymbole. Gab es den Kometen vor gut 2000 Jahren wirklich?
„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.“ – Im bekannten Weihnachtslied von Alfred Hans Zoller führt der Stern zum Kind nach Bethlehem, so wie es laut Matthäus-Evangelium – und nur dort ist der außergewöhnliche Himmelskörper ein Motiv – zu lesen ist.
