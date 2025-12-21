Bahnlinie soll Wein- mit Waldviertel verbinden

LIVE: Rogers-Doppelpack! Aston Villa wieder vorne
Es ist eine Bahnlinie, die das Wein- und das Waldviertel verbindet. Gleichzeitig kreuzt sie dabei zwei stark frequentierte Strecken Richtung Wien. Vor zehn Jahren ist der Regelbetrieb jedoch eingestellt worden. Ein engagiertes Bahn-Trio setzt sich nun für die Wiederbelebung ein.
Diese Bahnlinie hat eine lange Geschichte und war auch ein wichtiger Knotenpunkt für eine Verbindung Österreichs und Südmährens. Nur bei Bauarbeiten an den Nord-Süd-Verbindungen wurde die Strecke im Rahmen des Güterverkehrs abschnittsweise als Ausweichmöglichkeit genutzt. Nun setzen sich Eisenbahn-Freunde aus dem Wein- und Waldviertel gemeinsam für eine Wiederbelegung ein.
