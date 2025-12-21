Bahnlinie soll Wein- mit Waldviertel verbinden

Diese Bahnlinie hat eine lange Geschichte und war auch ein wichtiger Knotenpunkt für eine Verbindung Österreichs und Südmährens. Nur bei Bauarbeiten an den Nord-Süd-Verbindungen wurde die Strecke im Rahmen des Güterverkehrs abschnittsweise als Ausweichmöglichkeit genutzt. Nun setzen sich Eisenbahn-Freunde aus dem Wein- und Waldviertel gemeinsam für eine Wiederbelegung ein.