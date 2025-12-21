Vorteilswelt
Party in St. Moritz

Der Speed-Spezialist gewann nun auch im Slalom!

Ski Alpin
21.12.2025 21:00
Johannes Aigner kann es auch im Slalom – der Speed-Spezialist gewann beim Paraski-Weltcup in St. ...
Johannes Aigner kann es auch im Slalom – der Speed-Spezialist gewann beim Paraski-Weltcup in St. Moritz.(Bild: Ski Austria/Martin Weigl)

Er ist im Paraski-Zirkus mit Abstand der beste Allrounder in der sehbehinderten Klasse! In Steinach am Brenner gewann Johannes Aigner mit Guide Nico Haberl beide Super-G-Rennen, in Santa Caterina beide Abfahrten. Und am Sonntag zeigte der Niederöstereicher auch im Slalom seine Qualitäten – Sieg beim Weltcup in St. Moritz!

0 Kommentare

Nach dem ersten Durchgang waren „Hansi“ und Nico noch auf Platz drei gelegen. Aber im zweiten Lauf zündeten sie den Turbo, gewannen am Ende 2,16 Sekunden vor dem Kanadier Kalle Ericsson und feierten eine kleine Party. Aigner meinte: „Der Sieg war schon überraschend, weil wir nach dem ersten Durchgang viel Rückstand hatten. Da sind wir nicht so richtig ins Fahren gekommen, war auch die Kurssetzung schwer. Aber dann hat es perfekt gepasst. Wir haben aber auch davon profitiert, dass er Führende nach dem ersten Durchgang ausgeschieden ist.“

„Mund abputzen und weiter geht´s“
So ging es auch der Kärntnerin Elina Stary, die nach dem ersten Lauf mit Guide Stefan Winter geführt hatte, dann aber ausschied. Aber die seit dem 19. Dezember 19-Jährige sieht es genauso wie nach ihrem Sieg im Riesentorlauf am Samstag: „Mund abputzen und weiter geht´s.“

Johannes Aigner und Guide Nico Haberl gewannen schon fünf Saisonrennen.
Johannes Aigner und Guide Nico Haberl gewannen schon fünf Saisonrennen.(Bild: GEPA)

Rot-weiß-rotes Paraski-Team hält schon bei elf Saisonsiegen!
Nach den ersten drei Weltcup-Stationen hält Österreichs Paraski-Team bereits bei elf Siegen! Johannes Aigner und Guide Nico Haberl standen fünfmal ganz oben auf dem Podest, Veronika Aigner mit Guide Elisabeth Aigner viermal und Elina Stary mit Guide Stefan Winter zweimal. Dazu gab es neun Podestplätze, an denen auch Markus Salcher, Thomas Grochar und Thomas Volgger beteiligt waren.

„Jetzt freuen wir uns auf Weihnachten“
Cheftrainer Manfred Widauer, der einst mit Felix Neureuther und Beat Feuz große Erfolge feierte, zog zufrieden Bilanz: „Das Team ist super in Schuss, hat sich toll präsentiert. Hervorheben möchte ich noch den dritten Platz von Thomas Grochar im Riesentorlauf in St. Moritz. Das war eine schwierige Kurssetzung. Wie er da mit einem Bein runtergefahren ist, war richtig stark. Das waren zwei grandiose Läufe. Und auch ein Nico Pajantschitsch ist nicht weit weg vom Podest. Jetzt freuen wir uns alle auf Weihnachten, ehe es im Jänner beim Heimweltcup in Saalbach-Hinterglemm weitergeht.“

Manfred Widauer mit Johannes Aigner (li.) und Thomas Grochar (re.).
Manfred Widauer mit Johannes Aigner (li.) und Thomas Grochar (re.).(Bild: Ski Austria)

Besuch von Urs Lehmann
Weiters berichtete Widauer vom Besuch von Urs Lehmann, CEO der FIS, in St. Moritz: „Das war eine große Wertschätzung für die Athletinnen und Athleten. Generell war es ein toll organisiertes Event. Und beim Coaches Meeting wurde beschlossen, dass mit nächster Saison der Airbag in den Speeddisziplinen auch für den Paraskisport verpflichtend ist.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
