Der Speed-Spezialist gewann nun auch im Slalom!

Nach dem ersten Durchgang waren „Hansi“ und Nico noch auf Platz drei gelegen. Aber im zweiten Lauf zündeten sie den Turbo, gewannen am Ende 2,16 Sekunden vor dem Kanadier Kalle Ericsson und feierten eine kleine Party. Aigner meinte: „Der Sieg war schon überraschend, weil wir nach dem ersten Durchgang viel Rückstand hatten. Da sind wir nicht so richtig ins Fahren gekommen, war auch die Kurssetzung schwer. Aber dann hat es perfekt gepasst. Wir haben aber auch davon profitiert, dass er Führende nach dem ersten Durchgang ausgeschieden ist.“