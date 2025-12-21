Die Fallstricke bei der Lohntransparenz

Jetzt greift Brüssel ein. Eine neue Richtlinie der EU soll es richten. Ab 7. Juni 2026 soll bei uns gelten: Große Firmen müssen ihre Gehaltslisten entblößen. Zeigen sich Lücken von über fünf Prozent zwischen Mann und Frau bei gleicher Arbeit, muss es Gegenmaßnahmen geben, etwa mehr Frauenförderung. Dazu kommt eine Auskunftspflicht, die auch für kleine Unternehmen gelten soll: Jede Frau, jeder Mann soll fragen dürfen: „Wie viel kriegen die Kollegen im Betrieb, die das Gleiche wie ich machen, im Durchschnitt eigentlich?“ Die Transparenz-Fahne wird hochgehalten.