LIVE ab 17.30 Uhr: Aston Villa gegen ManUnited!

Es ist mit eine Spitzenpartie des Spieltages, wenn Aston Villa und Manchester United heute im Villa-Park von Birmingham aufeinandertreffen. Vor einigen Jahren noch wäre die Favoritenrolle wohl klar den „Red Devils“ zugestanden worden, inzwischen gelten diese früheren Maßstäbe nicht mehr, wenn Aston Villa als Dritter auf den Sechsten Manchester United trifft.