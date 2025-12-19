Illegaler Drogenshop: „Ist mein Herzensprojekt“

Nach monatelangen Ermittlungen schloss die Polizei im April 2025 das ursprüngliche Geschäftslokal. Die Juristin reagierte rasch und soll ihren Kunden einen besonderen „Service“ geboten haben: Laut Polizei setzte sie den Webshop kurzerhand mit einem Warnhinweis ab, um Besteller vor den laufenden Ermittlungen zu warnen. Rund 400 Abholstationen im Wiener Stadtgebiet sollen vom Onlineshop beliefert worden sein.