„Krone“-Adventkalender

Tür 22: 50 x € 100 Fressnapf-Gutscheinkarte

Advent
22.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV)

Der Countdown bis zum Heiligen Abend läuft! Heute verlosen wir 50 x  Fressnapf-Gutscheinkarten im Wert von je € 100. Gleich mitspielen und sich mit den tollen Preisen im „Krone“-Adventkalender noch die letzten Tage vor Weihnachten verzaubern lassen.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 50 x Fressnapf-Gutscheinkarte im Wert von € 100 

Exklusives für das Lieblingstier
Ob Hund, Katze, Kleintier, Vogel oder Fisch, sicher ist: Mit dem Fressnapf-Wertgutschein liegen Sie auf alle Fälle richtig! Entdecken Sie die exklusiven Fressnapf-Marken mit einer abwechslungsreichen Kombination aus hochwertigem Trocken- und Nassfutter, ausgewählten Snacks, diätischen Produkten oder das umfangreiche Sortiment an Tierzubehör wie Kissen, Kratzbäume, Spielzeuge und vieles mehr für Ihren tierischen Liebling in über 136 Filialen.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

